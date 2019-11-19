علي عبد العال: البرلمان الحالي ممتد حتى عام 2021

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أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان الحالي سيمتد حتى التاسع من يناير لعام 2021، وذلك وفق ما نص عليه الدستور، وأكد أن مدة البرلمان 5 سنوات، فالمجلس الحالي بدأ في يناير 2016، ومن المقرر أن يظل حتى يناير لعام 2021 ليكمل مدته.

وأكد رئيس مجلس النواب، في جلسة اليوم الثلاثاء، أن الفترة الماضية شهدت خلط بين عدد أدوار الانعقاد ومدة الفصل التشريعي، مشيرا إلى أن مدة الفصل التشريعي منصوص عليها في الدستور، وهي 5 سنوات، ولكن عدد أدوار الانعقاد لم يتم النص عليها، فلا توجد إمكانية لعمل دور انعقاد ثاتي وثالث وغيره، فهذا خلط كبير بحسب وصفه.

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وأوضح رئيس مجلس النواب، أن المجلس مستمر حتى التاسع من يناير لعام 2021، كما أن هناك دور انعقاد جديد في أكتوبر المقبل لعام 2020، مشيرا إلى أن البرلمان له الحق في التشريعات، والقيام بمهامه وفقه ما نص عليه الدستور والقانون.