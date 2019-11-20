“المالية تحدد 75 شركة ضمن القائمة البيضاء للإفراج الجمركي

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أعلنت وزارة المالية، قائمة بيضاء تتضمن 75 شركة للإفراج الجمركي، ضمن نظام المسار الأخضر في الموانيء والمنافذ الجمركية، مضيفة أن أسماء الشركات في القائمة ستتمتع بمزايا الإفراج بنظام “المسار الأخضر” داخل الموانيء والمنافذ الجمركية وفقاً للمعايير الدولية، وعلى ضوء حجم الاستيراد وبلد وميناء الاستيراد ورصد المخالفات، بحيث لا يتم فتح حاويات هذه الشركات والإفراج عنها بما يُعرف بـ”السيل الجمركي” وتكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين.

وأوضح كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن “القائمة البيضاء” للشركات المسجلة في إدارة الفاعل الاقتصادي التي ستستفيد من مزايا الإفراج بنظام “المسار الأخضر” في الموانيء والمنافذ الجمركية والتي تضم حلواني إخوان، وكابسي للدهانات، والنساجون الشرقيون للسجاد، ولافارج للأسمنت مصر، والدولية للفحم،و إس. أي. دي. إتش. أو. أم للصناعة والتجارة، والمستقبل لصناعة الأنابيب، والفيروالويز، والمصرية لصناعة البلاستيك، وسامسونج إلكترونكس مصر، والأهلية التجارية لأعمال الزراعة- ناسيتا، والرباعية للنسجيات- فورتكس، والعربية للعبوات الدوائية، والصناعات الغذائية العربية (دومتي).

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وأكد نجم، في بيان عنه، أن قائمة شركات المسار الأخضر شملت “بابيروس” لتحويل الأوراق، والمتطورة للصناعة الورقية، وجي إي للأنظمة الطبية، والعالمية لصناعة الأجهزة المنزلية- ألاسكا، والسويس للأكياس، والجمهورية للأدوية، ويوسف علام وشركاه، والعلمين لصناعة الكرتون المضلع، والقاهرة لاستيراد الأخشاب وعموم الاستيراد، والفردوس للصناعات الغذائية – فيمكوبيز، وجنرال موتورز مصر، وطنطا موتورز، والعلمين للطباعة، والمجموعة الدولية للدهانات الحديثة- ميدو، والعربي لصناعة التكييف والتبريد، والعربي للصناعات الهندسية، والعربي للتجارة والصناعة، والعامرية للصناعات الدوائية، وسيف للمستحضرات الدوائية.

وأشار إلى أن القائمة البيضاء للشركات المسجلة في إدارة الفاعل الاقتصادي تضم أيضًا شركة فاركو بي العالمية، والشركة الأوروبية المصرية للصناعات الدوائية، وجلوبال نابي للأدوية، وسكيب، والوجه القبلي للصناعات الدوائية – سيدكو، وفايزر مصر، ونيسان موتور إيجيبت، والعالمية للصناعات التكييف والأجهزة الكهربائية – يونيون إير، والمصرية للغازات الطبيعية – جاسكو، والعربي لتكنولوجيا الإضاءة، والعربي للصناعات المنزلية، والمصرية للغذاء- فرجلو، والمصرية للتنمية الغذائية، والمصرية لتجميد وتصنيع اللحوم، وأنظمة الغلق إنترناشيونال إيجيبت، وشركة سبريا مصر لإنتاج الكيماويات، وتوشيبا العربي للأجهزة المرئية، والدولية لاستخلاص الزيوت، وإيه بي بي للمحولات، والشركة المصرية للألياف-افكو، ويونيفرسال للأجهزة المنزلية والكهربائية، ويونيفرسال للصناعات المعدنية والمغذية، ويونيفرسال للصناعات الهندسية.

وشركات أخرى بينها الأمير لتصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية، والأمل للمواسير البلاستيك ولوازمها – الشريف، والشركة العالمية لسحب الأسلاك وتصنيعها، ومجاهد صدقي نصار وشريكه، ومارس إيجيبت للصناعة، وأدخنة النخلة، وفينافيل مصر للكيماويات، ومانترا للسيارات، وسي اس آ للمسنوجات مصر، والحديثة للمواد العازلة – مودرن، وبيبسي بقشان للاستثمار، والبحر الأحمر لصناعة المواسير، وسيلوباك لصناعات التغليف، وفريش إليكرتيك للأجهزة المنزلية، وشنيدر إلكتريك مصر، وشنيدر إلكتريك للتوزيع، وبرادو مصر للسجاد، والعربية للأسمنت، وبريتش أمريكان توباكو، وصناعة الفوم.