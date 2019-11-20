بعد إلغاء العروض الترويجية.. “أرامكو السعودية” تجتمع بالمستثمرين في دبي

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أكدت وكالة رويترز العالمية، أن شركة “أرامكو السعودية”، تخطط للاجتماع مع مستثمرين في دبي، الأسبوع المقبل، وفي إطار سعيها لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار في أكبر عملية بيع للأسهم في العالم، مشيرة إلى أن شركة النفط الحكومية العملاقة سوف تستضيف مستشاريها في اجتماعات في فندق ريتز كارلتون في مركز دبي المالي العالمي في 24 نوفمبر الجاري.

وأضافت “رويترز”، حسبما ذكرت مصادر لها، أن “أرامكو السعودية” تخطط للاجتماع مع مستثمرين في أبوظبي في اليوم التالي، لمناقشة عدد من الأعمال على قائمة طرحها للاكتتاب.

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وكانت الشركة ألغت عروضا ترويجية في نيويورك ولندن المقرر إقامتها الأسبوع الجاري، بعدما قررت عدم بيع الأسهم مباشرة لمستثمرين في أسواق متقدمة، والمضي قدما في طرح يركز على السوق المحلية إلى حد كبير بدلا من ذلك.

جدير بالذكر أن شركة أرامكو السعودية، حددت نطاقا سعريا لإدراجها بما يقدر تقييم شركة النفط العملاقة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، أي أقل من التريليوني دولار التي كان ولي العهد السعودي يستهدفها سابقا، لكن بما قد يجعله رغم ذلك أكبر طرح عام أولي في العالم، إضافة إلى أنها تعتزم بيع 1.5 % من أسهمها، أي نحو 3 مليارات سهم، بسعر استرشادي بين 30 ريالا (ثمانية دولارات) و32 ريالا، مما يعني تقييما للطرح الأولي يصل إلى 96 مليار ريال (25.60 مليار دولار) عند سقف النطاق السعري المعلن.