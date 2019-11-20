الملك سلمان: طرح “أرامكو” للاكتتاب يعمل على استقرار سوق النفط عالميا

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أعلن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، استهداف المملكة إلى استقرار أسواق النفط عالميا من خلال اتباع سياستها النفطية، التي تسعرى لخدمة المنتجين والمستهلكين معا، مشيرًا إلى أن السياسة النفطية للمملكة تهدف لتحقيق أمن وموثوقية بشأن إمدادات النفط.

وأكد العاهل السعودي مرة أخرى على وجود أسلحة إيرانية استخدمت في الهجمات على منشآت أرامكو.

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وأضاف بشأن اكتتاب “أرامكو”، أن الإعلان عن طرح جزء من أسهم أرامكو سيتيح للمستثمرين داخل المملكة وخارجها المساهمة فيها، ويجلب الاستثمارات ويخلق آلاف الوظائف ويعزز من حجم السوق المالية.

وأوضح أن العام الجاري شهد ارتفاعا في أعداد المنشآت بنسبة 13% ونمو حجم إقراضها، ونواصل تشجيعها لرفع حصتها في المشتريات الحكومية.

جدير بالذكر أن شركة أرامكو السعودية، حددت نطاقا سعريا لإدراجها بما يقدر تقييم شركة النفط العملاقة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، أي أقل من التريليوني دولار التي كان ولي العهد السعودي يستهدفها سابقا، لكن بما قد يجعله رغم ذلك أكبر طرح عام أولي في العالم، إضافة إلى أنها تعتزم بيع 1.5 % من أسهمها، أي نحو 3 مليارات سهم، بسعر استرشادي بين 30 ريالا (ثمانية دولارات) و32 ريالا، مما يعني تقييما للطرح الأولي يصل إلى 96 مليار ريال (25.60 مليار دولار) عند سقف النطاق السعري المعلن.