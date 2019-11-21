طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض بدرجات الحرارة وشبورة في الصباح

Advertisements

يستعرض موقع “مصر 265” في السطور المقبلة توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي نشرت توقعات طقس أيام الخميس، الجمعة، والسبت.

توقعات طقس اليوم الخميس

يسود اليوم طقسا معتدلا وتقل درجات الحرارة، فيما يكون الطقس معتدلا بفترة النهار، بارد ليلا، وتتسبب الشبورة المائية في قلة الرؤية بالفترة الصباحية، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، على السواحل الشمالية، والرياح تكون معتدلة.

Advertisements

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

الصغرى العظمى

السواحل الشمالية الغربية 24 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 23 13

الوجه البحري والقاهرة 25 12

جنوب سيناء والغردقة 25 18

شمال الصعيد 26 10

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 29 16

توقعات طقس غدا الجمعة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة يسود طقسا معتدلا وتقل درجات الحرارة، فيما يكون الطقس معتدلا بفترة النهار، بارد ليلا، وتتسبب الشبورة المائية في قلة الرؤية بالفترة الصباحية، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، على السواحل الشمالية، والرياح تكون معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة

الصغرى العظمى

السواحل الشمالية الغربية 24 15

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 23 14

الوجه البحري والقاهرة 25 14

جنوب سيناء والغردقة 26 18

شمال الصعيد 26 11

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 29 17

توقعات طقس السبت

يتوقع خبراء هيئىة الأرصاد الجوية، أن يسود يوم السبت طقسا معتدلا وتقل درجات الحرارة، فيما يكون الطقس معتدلا بفترة النهار، بارد ليلا، وتتسبب الشبورة المائية في قلة الرؤية بالفترة الصباحية، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، على السواحل الشمالية، والرياح تكون معتدلة، وتنشط بالبحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة السبت

الصغرى العظمى

السواحل الشمالية الغربية 24 15

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 23 14

الوجه البحري والقاهرة 25 14

جنوب سيناء والغردقة 26 17

شمال الصعيد 27 13