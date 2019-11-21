أسباب اضطرابات النوم وطرق العلاج

Advertisements

أكد الدكتور ألفريد فياتر أن اضطرابات النوم مشكلة طبية عند تكرار حدوثها لثلاثة مرات أسبوعيا، على مدار ثلاثة أشهر، وهنا تحتاج للتدخل الطبي والعلاج، مشيرا إلى أن أسباب اضطرابات النوم عديدة، ومنها التوتر النفسي، والاكتئاب واعتلال المزاج.

وأضاف طبيب النوم الألماني، أن اضطرابات النوم ترجع أيضا لسوء بيئة النوم، ومنها الأماكن ذات الضوء الساطع، أو الأماكن بدرجات الحرارة المنخفضة، أو العكس بدرجات الحرارة المرتفعة، كما أن هناك العديد من العادات الخاطئة التي تتسبب في اضطرابات النوم، ومنها تناول القهوة والتدخين بشراهة.

Advertisements

وهناك أسباب طبية تتسبب في اضطرابات النوم، ومنها أمراض المفاصل، وقصور الغدة الدرقية، ومتلازمة تململ الساقين، وأمراض الجهاز التنفسي، ولتحديد الأسباب الرئيسية لاضطرابات النوم، ينبغى استشارة الطبيب لمعرفة السبب الحقيقي ومعالجته، حتى يتمكن الفرد من أخذ قسط كامل من النوم.

ونصح طبيب النوم الألماني، أن تكون بيئة النوم مهيئة، تتراوح درجة الحرارة بها بين 15 و18 درجة مئوية، وتكون مظلمة قدر الإمكان، وع الحرص على عدم التعرض للضوء الأزرق الصادر من الهاتف المحمول أو الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعتين.