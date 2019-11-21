منحة لتحسين اللغة الألمانية.. تعرف على الشروط

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أعلنت الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، وجود فرصة مدفوعة الأجر لتحسين اللغة الألمانية للطلبة والخريجين، لتحسين ثقافتهم والتعرف على الثقافة واللغة الألمانية، ويمكن التقدم للفرصة المدفوعة الأجر لكل من طلاب البكالريوس أو طلاب الماجستير، وفتح باب التقدم حتى الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، تفاصيل الفرصة مدفوعة الأجر لتعلم اللغة الألمانية، من الهيئة الألمانية للتبادل العلميDAAD.

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فترة البرنامج لتعلم اللغة الألمانية تمتد حتى 18 يوما، بجد أقصى 5 أيام في الأسبوع، وحد أدنى 25 ساعة تدريس، ومن المقرر أن يعقد البرنامج في الفترة من يونيو وحتى نوفمبر من كل عام.

شروط التقدم لبرنامج تحسين اللغة الألمانية

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، وأن يكون المتقدم أتم عاميين دراسيين ببداية المنحة لطلاب البكالوريوس، ويتم اختيار المتقدمين للبرنامج بناء على عدة معايير، منها التفوق الأكاديمي، ويجب أن يكون المتقدم مسجل في إحدى جامعات الدول المرتبطة بالبرنامج، ما عدا ألمانيا، في الوقت المحدد للتقديم.

ولا يمكن الحصول على المنحة الدراسية مرتين، ويجب مرور ثلاثة سنوات متتالية لإمكانية الحصول عليها مجددا، كما يجب أن يكون مقدمو الطلبات قادرين على متابعة المحاضرات باللغة الألمانية والعمل ضمن فرق، وتقديم دليل على إمكانية إجادة اللغة الألمانية.

ويجب ألا يزيد عمر شهادة اللغة الألمانية في الحد الأدنى المطلوب للغة عن سنة واحدة، بينما يمكن لشهادات اللغة B2 أو TDN4 أن تزيد مدتها عن عام واحد، ويتم قبول شهادات اللغة التالية onSET-Deutsch و TestDaF و Goethe Institut – Nachweis و DSD و DSH و telc Deutsch و ÖSD-Zertifikat، كما يشترط أن يكون المتقدمين حاصلين على الحد الأدنى من مستوى اللغة A2.

المستندات المطلوبة

السيرة الذاتية باللغة الألمانية.

خطاب تحفيز باللغة الألمانية.

نموذج الطلب أونلاين.

كشف حساب بنكي لتعاملات آخر عامين.

نسخة من شهادة التخرج من المدرسة (لطلاب البكالوريوس) أو شهادة البكالوريوس مع بيان بالدرجات النهائية (لطلاب الماجستير)، إذا كانت متوفرة (مع الترجمة الألمانية أو الإنجليزية).

شهادات اللغة.

طريقة التقديم لمنحة تحسين اللغة الألمانية

يمكن التسجيل إلكترونيا من خلال بوابة الهيئة الألمانية للتبادل العلمي،DAAD ثم التسجيل، من خلال نموذج الطلب، وإعداد المستندات المطلوبة وترجمتها باللغة الإنجليزية أو اللغة الألمانية، مع مراعاة أن تكون بصيغة PDF.