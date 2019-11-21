خروجة الويك إند.. حكايات شعبية بمركز الإبداع وحفل فابريكا في مركز التحرير

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يومي الجمعة والسبت إجازة لمعظم الموظفين والعاملين، فيسعون للبحث عن أفكار أو حفلات وفعاليات لقضاء “ويك إند” مميز لكسر روتين العمل والبعد عن الضغوطات، والعودة للعمل مرة أخرى ببداية الأسبوع بطاقة إيجابية، وبدء روتين العمل مجددا دون الشعور بالملل.

ويستعرض “مصر 365″، في السطور التالية أبرز الفعاليات، والأفلام بدور العرض السينمائية، لقضاء “ويك إند” مميز وممتع.

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حفل الفنانة ياسمينا

تقدم الفنانة ياسمينا وفرقتها الموسيقية حفلا في بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، وسعر التذكرة 50 جنيها، ويبدأ الحفل في تمام السابعة والنصف مساء.

حكايات شعبية

يعرض مركز الإبداع الفني ببيت السحيمي، عرض مسرحية “حكايات شعبية” ، بالتعاون مع المعهد العالي للفنون الشعبية “أكاديمية الفنون”، في تمام السابعة والنصف مساء، وسعر التذكرة 501 جنيه.

الموسيقى الشعبية للتراث

تقدم فرقة الموسيقى الشعبية للتراث، حفلا على مسرح الجمهورية، بقيادة المايسترو فاروق البابلي، في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبلغ قيمة التذكرة 50 جنيها.

فابريكا

تقدم فرقة “فابريكا”، حفلا في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية في وسط المدينة، في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبلغ قيمة التذكرة 75 جنيها.

على الجانب الآخر، بدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، والتي تحمل اسم الناقد المصري الراحل يوسف شريف رزق الله، المدير الفني السابق لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويعرض المهرجان أعمالا عدة، منها:

The Irishman

هو فيلم افتتاح الدورة الـ 41 من المهرجان، وهو من إنتاج “نيتفلكس”، وأخرجه المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي، ويجمع في بطولته روبرت دينيرو، وألباتشينو، وجو بيشي، ويعرض الفيلم اليوم مجانا على المسرح الكبير بدار الأوبرا،

احكيلي

ويعد أول فيلم وثائقي مصري، يشارك بمهرجان القاهرة السينمائي، من إخراج المخرجة ماريان خوري، وهو عبارة عن رحلة إنسانية لأربعة سيدات من أعمار مختلفة، وأجيال مختلفة أيضا، وتدور أحداثه في قالب حواري في “جلسة دردشة”، بين أم وابنتها، يعملان في مجال السينما، والأم هي مخرجة الفيلم، والبنت تدعى “سارة”، وتدرس في كوبا.