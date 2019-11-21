الأرصاد تنصح بارتداء الجواكت الخفيفة.. والشتاء يبدأ رسميا 21 ديسمبر

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نصح خبراء هيئة الأرصاد الجوية المواطنون، بارتداء الجواكت الخفيفة، مع النخفاض التدريجي بدرجات الحرارة، مؤكدين أن درجات الحرارة معتدلة في فترات النهار، وتتاروح بين 25 و26 درجة، وتنخفض ليلا بشكل ملحوظ لتصل لـ14 درجة.

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء سيبدأ رسميا في 21 ديسمبر المقبل، كنا أن هناك شبورة مائية خفيفة لا تؤثر على حركة المرور في الصباح، بالطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، ويجب على السائقين القيادة بحذر وبسرعات منخفضة، خاصة بالطرق الزراعية.

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وقال الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس حاليا يعتبر فرصة مناسبة للخروج والتنزه، لكن مع مراعاة ارتداء الملابس المناسبة خاصة في فترات الصباح الباكر والليل، تجنبا للإصابة بنزلات البرد.

وأضاف القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لكتلة هوائية قادمة من أوروبا تتسم بالبرودة يستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع، ليكون الطقس بارد صباحا، ولطيف بالنهار، وشديد البرودة ليلا.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، من المتوقع أن يكون طقسا معتدلا مع انخفاضا بدرجات الحرارة، وشبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية ظهور سحبٍ منخفضةٍ ومتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، وستكون الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وهو ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية.