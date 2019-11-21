فتح الإجازات للمصريين العاملين بالخارج في قطاع الكهرباء

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استعرض وزيري الكهرباء والهجرة اليوم الخميس، أمام الحكومة، فتح الإجازات للمصريين العاملين بالخارج، وغير الخاضعين لقانون الحماية المدنية، وذلك في إطار السعي لحل مشاكل المصريين بالخارج، التنسيق بين الوزارات.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة على استعداد للتعالون التام مع كافة الوزارات والهيئات، كما أنه من المقرر تقديم التيسيرات المختلفة، لحل أزمة إجازات المصريين العاملين في الخارج، مشيرا في تصريحات له، إلى أن وزارة الكهرباء والهيئات التابعة لها، لن تقف عائقا أمام مصلحة العمال.

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وأوضح أنه تم دراسة الجوانب القانونية، والمتعلقة بمد إجازات المصريين العاملين بالخارج، والتابعين لشركة الكهرباء والهيئات التابعة لها، وتم اتخاذ قرار الموافقة على مد الإجازات، وذلك مراعاة لمصالح العمال المصريين في الخارج.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة تابعت طلبات المصريين بالخارج باهتمام، لإيجاد حل لها، وتم التواصل مع شركة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاتخاذ القرار اللازم، وتقدير الظروف الإنسانية الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج، كما أنهم مصدرا للدخل القومي أيضا، وداعما كبيرا للاقتصاد.

وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مجلس الوزراء، كان قد أصدر موافقته على مشروع القرار الخاص بالضوابط التي تطبق على عدد من الإعارات الخاصة دون أجر، مراعاة للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لقانون الخدمة المدنية، وأيضا تقرها السلطات المختصة.