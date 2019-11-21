السيسي يلغي قرار تعيين عبير علم الدين سفيرة بجمهورية بنين

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا، بإلغاء تعيين عبير محمد إسماعيل علم الدين، المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى جمهورية بنين.

ونشر قرار رئيس الجمهورية، والذي حمل رقم 570 لسنة 2019، بالجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس.

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ونص القرار الجديد على تعيين أمل محمد عبدالحميد، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بنين.

وفي 5 سبتمبر الماضي، كانت الجريدة الرسمية، نشرت القرار الجمهوري رقم 441 لسنة 2019، بتعيين بعض السفراء في ديوان وزارة الخارجية، والذي شمل تعيين عبير محمد إسماعيل علم الدين، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى جمهورية بنين.