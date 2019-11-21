تخصيص أرض بأسوان لتعويض متضرري إنشاء السد العالي

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أعلن مجلس الوزارء موافقته على قرار مشروع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعادة تخصيص مساحات مملوكة للدولة لصالح محافظة أسوان، وتوزيعها على متضرري إنشاء السد العالي.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، الذي عقد اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة محافظة أسوان، لتصبح لصالح المحافظة؛ ويتم توزيعها على بعض المتضررين ممّن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة، بسبب إنشاء السد العالي.

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كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، على اتفاقية تمويل بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، مصر، بين جمهورية مصر العربية، وتمثلها وزارة النقل، وبنك الاستيراد والتصدير الصيني.

وكانت الحكومة المصرية، أعلنت أسماء المستحقين للتعويضات من أهالي النوبة من متضرري بناء السد العالي وخزان أسوان، في إطار العمل على تنفيذ التوجيهات الصادرة من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، للحكومة المصرية بشأن حل مشكلة أهالينا بالنوبة، كما أعلنت اللجنة الوطنية لصرف التعويضات عن انتهائها من أعمال الحصر النهائي للمستحقين لتلك التعويضات بشكل رسمي، بعد فحص آلاف الطلبات الخاصة بالتعويض، على أن يتم تعويض صاحب الأرض بأرض أخرى على أن يجبر كسر الفدان إلى فدان لمن يهلك دون الفدان.