أسعار شاشات التليفزيون في المتاجر المختلفة

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تتنوع الشاشات التليفزيونية، بحسب الأنواع والماركات، وبحسب الأحجام أيضا، وكل نوع له سعره الخاص، ويعرض موقع “مصر 365″، متوسط أسعار الشاشات في الأسواق والمتاجر، في السطور التالية.

أسعار الشاشات في المتاجر المختلفة

أسعار الشاشات LED 24 بوصة

تتراوح أسعارها في المتاجر المختلفة بين 1300 جنيه و2500 جنيه حسب نوع كلا منها.

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أسعار الشاشات 32 LED بوصة

تتراوح أسعارها في المتاجر المختلفة بين 3 آلاف جنيه و4500 جنيه حسب نوع كلا منها.

أسعار الشاشات LED 43 بوصة

تتراوح أسعارها في المتاجر المختلفة بين 4 آلاف جنيه و7 آلاف جنيه حسب نوع كلا منها.

أسعار الشاشات LED 55 بوصة

تتراوح أسعارها في المتاجر المختلفة بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه حسب نوع كلا منها.

وتحتفل منظمة الأمم المتحدة اليوم 21 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للتليفزيون، من كل عام، احتفالا بذكرى اليوم الذي انعقد فيه، أول منتدى عالمي للتلفزيون في الأمم المتحدة.