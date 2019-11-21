حقيقة وفاة سوزان مبارك في العناية المركزة

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انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن وفاة سوزان مبارك، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، هذا الخبر بكثرة خاصة بعد تدهور حالتها الصحية، بعد دخولها المستشفى خلال الأيام الاخيرة.

وبناء على هذه الأنباء، أكد علاء مبارك نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن والدته بقسم “العناية المركزة” موجها الشكر لكل من سأل على صحة والدته، مضيفا “ستكون الأمور على ما يرام”.

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كما نشرت وكالة «سبوتنك» تقريرا حول الحالة الصحية لسوزان مبارك، موضحة أن السبب وراء دخولها العناية المركزة وجود آثار جانبية لجراحة أجرتها في شهر أغسطس الماضي في ظهرها، كما أشارت إلى أن الأطباء منعوا الزيارة عن زوجة الرئيس الأسبق، بما في ذلك أبناؤها، الذي يتابعون حالتها الصحية.

وفي عام 1959، تزوجت سوزان مبارك من الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وفي منتصف عام 1961 أنجبت الابن الأكبر علاء، وبعدها بعام ونصف أنجبت الابن الثاني جمال، و كانت تتمتع بنفوذ سياسي كبير، خلال فترة حكم زوجها ووقفت خلف عدة مشروعات، بما في ذلك الجهود المبذولة للقضاء على ختان الإناث، كما ظهرت ف العديد من المناسبات الرسمية.

وأطيح بمبارك، بعد قيام ثورة 25 يناير بعام 2011، كما قضت محكمة عليه بالسجن المؤبد، لكن أعيدت محاكمته ثم برئ فيما بعد، وأفرج عنه عام 2017.