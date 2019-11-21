أول تعليق لعلاء مبارك على وفاة والدته سوزان مبارك

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بعد الكثير من الأنباء المتداولة عن وفاة والدته، علق علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق على ما يتم تداوله موضحا حقيقة وفاة والدته سوزان مبارك بعد صراع مع المرض.

وعلق علاء مبارك من يردد إشاعات عن وفاة والدته، مغردا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على حقيقة وفاة السيدة سوزان مبارك “أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، وخير بإذن الله”.

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وكان علاء مبارك قد أكد عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن والدته بقسم “العناية المركزة” موجها الشكر لكل من سأل على صحة والدته، مضيفا “ستكون الأمور على ما يرام”.

في عام 1959، تزوجت سوزان مبارك من الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وفي منتصف عام 1961 أنجبت الابن الأكبر علاء، وبعدها بعام ونصف أنجبت الابن الثاني جمال، و كانت تتمتع بنفوذ سياسي كبير، خلال فترة حكم زوجها ووقفت خلف عدة مشروعات، بما في ذلك الجهود المبذولة للقضاء على ختان الإناث، كما ظهرت ف العديد من المناسبات الرسمية. وأطيح بمبارك، بعد قيام ثورة 25 يناير بعام 2011، كما قضت محكمة عليه بالسجن المؤبد، لكن أعيدت محاكمته ثم برئ فيما بعد، وأفرج عنه عام 2017.