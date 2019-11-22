كيف علق فريد الديب على أنباء وفاة سوزان مبارك؟

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علق محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك فريد الديب، على ماتم تداوله خلال الساعات الماضية حول وفاة سوزان مبارك.

وقال الديب في تصريحات صحفية، “معلومات مغلوطة غير صحيحة”، لافتا إلى أن “السيدة سوزان مبارك بالفعل تتواجد في أحد المجمعات الطبية الكبرى بالقاهرة، وقد حُجزت في العناية المركزة إلا أن صحتها الآن أصبحت في تحسن مستمر”.

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وكان علاء مبارك، قد نفى وفاة والدته مغردا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ردا على سؤال أحدمتابعيه حول وفاة سوزان مبارك قائلا “أخبار كاذبة حضرتك لا أساس لها من الصحة، وخير إن شاء الله”.

وكان علاء قد نشر تويتة في وقت سابق مرفقة بصورة سوزان مبارك، موجها فيها الشكر لكل من سأل للاطمئنان على صحة والدته مضيفا “ندعوا الله أن يتم شفائها على خير، وأن تعود إلى بيتها في القريب العاجل”.