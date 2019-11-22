درجات الحرارة اليوم الجمعة 22/11/2019 في مصر والدول العربية

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يتوقع خبراء الأرصاد، ان يسود اليوم الجمعة 22 نوفمبر طقسا معتدلا مع انخفاضا بدرجات الحرارة، وشبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية ظهور سحبٍ منخفضةٍ ومتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، وستكون الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وهو ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية.

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وقال الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس حاليا يعتبر فرصة مناسبة للخروج والتنزه، لكن مع مراعاة ارتداء الملابس المناسبة خاصة في فترات الصباح الباكر والليل، تجنبا للإصابة بنزلات البرد، وأضاف القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لكتلة هوائية قادمة من أوروبا تتسم بالبرودة يستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع، ليكون الطقس بارد صباحا، ولطيف بالنهار، وشديد البرودة ليلا.

وفي السطور التالية، ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات، وعدد من الدول والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في القاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 14 25

شبين الكوم 14 25

طنطا 14 25

دمنهور 14 24

الإسكندرية 14 24

بلطيم 14 25

مطروح 13 23

السلوم 12 23

سيوة 12 23

بورسعيد 18 23

دمياط 17 22

الزقازيق 13 24

الإسماعيلية 10 24

السويس 13 24

العريش 09 23

رفح 09 22

رأس سدر 14 25

نخل 02 24

نويبع 19 23

طابا 15 24

كاترين 02 19

الطور 14 26

شرم الشيخ 19 27

الغردقة 17 28

مرسى علم 18 27

الفيوم 10 25

بني سويف 10 25

المنيا 09 25

أسيوط 12 26

سوهاج 13 27

قنا 14 27

الأقصر 14 28

أسوان 14 28

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 32

المدينة 16 27

الرياض 08 19

المنامة 20 24

أبو ظبي 18 26

الدوحة 19 25

الكويت 10 24

دمشق 02 15

بيروت 16 22

عمان 05 18

القدس 05 18

غزة 13 24

بغداد 08 22

مسقط 20 24

صنعاء 08 22

الخرطوم 20 34

طرابلس 16 21

تونس 12 22

الجزائر 14 20

الرباط 15 19

نواكشوط 18 30