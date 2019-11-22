أسعار الخضروات والفاكهة والسمك اليوم الجمعة 22/11/2019

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تباينت أسعار الفاكهة والخضروات وأيضا الأسماك اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر لعام 2019 بمختلف الأسواق، ومن بينهم سوق العبور الذي يعد أكبر أسواق الجملة والقطاعي في مصر.

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” أسعار الجملة لعدد من الخضروات والفاكهة بسوق العبور.

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أسعار الخضروات في مصر اليوم

البصل: بلغ سعر البصل 6 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو.

البطاطس: وصل سعر كيلو البطاطس إلى 8 جنيهات.

الخيار: بلغ سعر كيلو الخيار 5 جنيهات.

الطماطم: بلغ كيلو الطماطم 4.5 جنيه.

كوسة: سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات.

الجزر: بلغ سعر كيلو الجزر 6 جنيهات.

الفاصوليا: وصل سعر كيلو الفاصوليا إلى 10 جنيهات للكيلو.

الباذنجان: وصل سعر الباذنجان إلى 4 جنيهات للكيلو.

السبانخ: وصل سعر كيلو السبانخ إلى 8 جنيهات.

الفلفل: وصل سعر كيلو الفلفل إلى 7 جنيهات.

الفلفل الألوان: وصل سعر الفلفل الألوان إلى 17 جنيهًا للكيلو.

الملوخية: وصل سعر كيلو الملوخية إلى 5 جنيهات.

الليمون: يتراوح سعر كيلو الليمون بين 8 و10 جنيهات.

القرنبيط: يتراوح سعر القرنبيط بحسب الحجم من 4 إلى 10 جنيهات.

القلقاس: بلغ سعر كيلو القلقاس 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة في مصر اليوم

الجوافة: بلغ سعر كيلو الجوافة 5 جنيهات.

التفاح: تراوح سعر التفاح بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.

الموز: جاء سعر الموز بـ10 جنيهات.

الكمثرى: وصل سعر كيلو الكمثرى إلى 15 جنيهًا.

البلح الأصفر: وصل سعر كيلو البلح الأصفر إلى 20 جنيهًا.

العنب: تراوح سعر كيلو العنب بين 5 و9 جنيهات.

الرمان: يصل سعر كيلو الرمان 7.50 جنيه.

أسعار السمك والجمبري في مصر اليوم

سمك بلطي: تراوح سعر كيلوجرام السمك البلطي بين 25 و35 جنيهًا.

سمك بوري: وصل سعر السمك البوري إلى 60 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الماكريل: تتراوح أسعار سمك الماكريل بين 40 و50 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك مكرونة: بلغ سعر السمك المكرونة 45 و55 جنيهًا للكيلوجرام.

قشر بياض: بلغ سعر السمك قشر بياض 140 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك بربون: وصل سعر كيلو سمك البربون إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الثعابين: وصل سعر كيلوجرام السمك الثعابين إلى 170 جنيها.

السبيط: وصل سعر السبيط إلى 160 جنيهًا للكيلوجرام.

الكابوريا: وصل سعر الكابوريا إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.

الجمبري: تراوح سعر كيلو الجمبري في الأسواق بين 80 و150 جنيها للكيلوجرام بحسب الحجم.