قطع المياه غدا السبت 12 ساعة عن الأقصر وضواحيها

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ذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيان لها، أنه سيتم غدا السبت قطع المياه عن مدينة الأقصر وضواحيها، من الساعة السادسة صباحا، وحتى السادسة مساء.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، في بيانها، أنه سيتم قطع المياه، لربط خطوط طرد الصرف الصحي الجديدة بالخطوط الرئيسية القائمة حالياً، وذلك ضمن أعمال التوسعات الجارية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحبيل، في إطار أعمال تحسين منظومة الصرف الصحي بمدينة الأقصر.

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وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمواطنين، توفير احتياجاتهم من المياه، وأيضا أصحاب المخابز والمستشفيات، حتى تسير الأمور طبيعية طيلة فترة انقطاع المياه.