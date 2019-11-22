منح للمصروفات المدرسية من بنك ناصر الاجتماعي.. تعرف على الشروط

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يقدم بنك ناصر الاجتماعي خدمات وتسهيلات عدة للمواطنين، ومنها خدمة تمويل المصروفات المدرسية، من فئات مختلقة، سواء أصحاب المعاشات أو أصحاب الأعمال الحرة والقطاع الخاص وغيرها، وفي السطور التالية يعرض موقع “مصر 365″، تفاصيل تمويل المصروفات المدرسية من بنك ناصر الاجتماعي.

منح المصروفات المدرسية من بنك ناصر

يعفى أصحاب المرتبات من تحويل قيمة القسط الشهري على البنك، ويمكن التحويل في حالة طلب البنك ذلك, للحصول على التمويل لمجة 10 أشهر، كما يعفى المستفيدين من تقديم ضامن للقرض، وعند منح التمويل لمرحلة تعليمية كاملة، تصل مدة التقسيط لسنوات.

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وللحصول على التمويل، يجب تقديم خطاب من المدرسة يقيمة المصروفات، ثم يستخرج شيك من البنك باسم المدرسة، ويمنح التمويل بنسبة 100% من قيمة المصروفات، مع الالتزام بالحد الأقصى لعبئ الدين.

الأوراق المطلوبة لتمويل المصروفات المدرسية من بنك ناصر

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، وطلب الحصول على التمويل، والرقم التأميني لطلب التمويل، بجانب إيصال مرافق حديث وبيان لمفردات المرتب.

الضمانات بالنسبة لأصحاب المرتبات

يقدم أصحاب المرتبات تعهد بتحويل مرتب العميل عند طلب البنك ذلك، ليغطي قيمة القسط الشهري، وفي حال طلب التمويل لمرحلة تعليمية كاملة، يتم تحويل المرتب أو قيمة القسط الشهري على البنك، بجانب وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

الضمانات بالنسبة لأصحاب المعاشات

يحول المعاش على البنك، وذلك وفقا للضمانات السابقة.

الضمانات لورثة المعاش

يتم تحويل حصة من وريث المعاش على البنك، بجانب تقديم وثيقة مخاطر عدم السداد، والتامين على الحياة بكامل المدة والمديونية.

الضمانات للعاملين بالقطاع الخاص

يحول مرتب ضامن من العاملين بالقطاع الخاص، يغطي قيمة القسط الشهري.

الضمانات لأصحاب الودائع الإدخارية

تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، وخصم قيمة المديونية عند موعد صرف الوديعة المحددة دون الرجوع إليه.

سعر عائد تمويل المصروفات المدرسية

عند وجود ضامن، تكون نسبة العائد سنوي 10.5% من قيمة التمويل، مع تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو المعاش، كما يمكن أن تكون نسبة العائد 11.2% من قيمة التمويل، مع تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو حصة وريت المعاش.

مدة منح تمويل المصروفات المدرسية من بنك ناصر

يمنح التمويل على 10 أشهر، أو لمرحلة تعليمية كاملة، و نسبة عبئ الدين لا تتجاوز 75% من صافي الدخل الشهري، وقد تصل إلى 90% وفقا للشروط والأحكام.