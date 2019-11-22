مجلس الوزراء ينفي اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي في المحافظات

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نفى مجلس الوزراء ما تردد حول اختلاط مياه الشرب ببعض المحافظات بمياه الصرف الصحي، وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الإخبارية، تناولوا وتداولوا شائعات حوا اختلاط مايه الشرب بالصرف الصحي بعدد من المحافظات، وهو الأمر الذي نفاة مجلس الوزراء، مؤكدا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مطالبا بتحري الدقة عند نقل وتداول المعلومات.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للوقوف على حقيقة الأمر، والتي أكدت في بيان لها مع المركز الإعلامي لمجس الوزراء أن مياه الشرب صالحة وآمنة للاستخدام والشرب دون وجود أي ملوثات بها كما أشيع.

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وأكدت الشركة في بيانها أنه لا توجد أي أنواع من أنواع اختلاط المياه بالصرف الصحي في أي من محافظات الجمهورية، كما أن شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي منفصلتان عن بعضهما البعض، مما يجعل أمر اختلاطهما غير صحيح، فشبكات مياه الشرب شبه سطحية وتعمل تحت ضغط، أما الشبكات الخاصة بالصرف الصحي فهي شبكات عميقة، وبالتالي لا يمكن أن يحدث أي اختلاط.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيانها، أنه تم إجراء عمليات تنظيف وتطهير لخزانات المياه، وتلك العمليات تتم بشكل دوري، بالإضافة لعمليات رقابة دورية وأخذ عينات من المياه لتحليلها، للتأكد من سلامة المياه التي يتناولها المواطنون، والتأكد من مطابقتها للمعايير المتفق عليها دوليا، وذلك في إطار حرص الدولة على ترشيد استهلاك المياه وتحسين نوعيتها وحمايتها من التلوث ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتابعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيانها، أن نسبة تغطية مياه الشرب وصلت لـ95%، أما شبكات الصرف فوصلت لـ65%، مما يعد طفرة سجلتها الأرقام خلال الأربع سنوات الماضية، على مستوى جمهورية مصر العربية، مع الاهتمام الدائم برفع كفاءة مشروعات المياه ومحطات التحلية وغيرها.

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيانها، بتحري الدقة قيل نقل وتداول المعلومات، في المواقع الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة التي تحمل الشائعات والتي تثير البلبلة بين المواطنين، وعند الاستفسارات أو الشكاوى، يمكن الرجوع للشركة والتواصل معها منعا لانتشار الشائعات.