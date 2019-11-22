الصحة تنفي نقص الأمصال الطبية من المستشفيات الحكومية

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تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الإخبارية، أنباء حول وجود نقص في الأمصال الطبية بعدد من المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، وهو الأمر الذي نفاه مجلس الوزراء بعد تواصله مع وزارة الصحة والسكان.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها، أنه لا أساس من الصحة حو لما أثير من نقصا للأمصال بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، مؤكدة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مطالبة بتحري الدقة عند نقل وتداول المعلومات.

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وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الوزارة الصحة والسكان، للوقوف على حقيقة الأمر، وأكدت الوزارة في بيانها مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الأمصال الطبية متوفرة بجميع المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، دون وجود نقص أو عجز بها، فهناك مخزون استراتيجي من الأمصال الطبية يكفي لعام قادم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في بيانها، أنها ترصد حالات نقص الأمصال الطبية أول بأول، من خلال الإدارات المختصة، التي تبلغها بنقص الأمصال بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، وأيضا تعمل تلك الإدارات على التأكد من صحة وسلامة الأمصال، وعند حدوث نقص في أحد الأمصال الطبية، يتم معرفة السبب في نقصه أولا، ثم ضبط توزيعه حتى لا يحدث خلل ومتابعته، مع تشديد الرقابة على المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، وتحويل المخالفين للقانون.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والعاملين بالمواقع الإخبارية، بضرورة تحري الدقة والتأكد من مصدر المعلومات قبل تداولها أو نقلها، منعا لإثارة البلبلة بين المواطنين، وعند وجود شكاوى أو استفسارات، يمكن التواصل مع وزارة الصحة والسكان للحصول على المعلومات الصحيحة دون شائعات، من خلال الرقم التالي (25354150/02).