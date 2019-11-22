مزاد لبيع فائص خيول محطة الزهراء الثلاثاء المقبل

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تنظم الإدارة المركزية لمحطة الزهراء للخيول العربية، مزاد لبيع فائض خيول المحطة، الثلاثاء المقبل، وقالت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمحطة الزهراء للخيول العربية، في بيان لها، إن هذا المزاد يحظى بقدر كبير من الاهتمام من جانب محبي الخيول في مصر.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية لمحطة الزهراء للخيول العربية، في بيانها، أن أصحاب المزارع الخاصة يستعدون للمزاد، والذي يرغبون في ضم سلالات جديدة من الخيول، فتعد محطة الزهراء، إحدى أكبر مزارع تربية الخيول العربية الأصيلة بالشرق الأوسط، والتابعة لوزارة الزراعة.

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وأوضحت “رضوان”، في بيانها، أن المزاد يعقد مرتين سنويا، تقيمه المحطة لبيع فائض خيولها، ويذهب إليه العديد من محبي الخيول، كما أن الخيول في مزرعة الزهراء تصل لـ500 حصان، ومهر، بين الذكور والإناث، بينهم 27 حصانا تتراوح أعمارهم من عام وحتى عشرون عاما.

وتم اختيار الخيول المشاركة في المزاد، من خلال لجان مختصة من قبل الإدارة المركزية لمحطة الزهراء، والتي اختيرت وفق معايير معينة، ومنها السن، والسلالة، والحالة الصحية، وتم تحديد سعر مبدئي لكل منها لبدء المزايدة عليها، علما بأن المعاينة تتم حاليا، وسوف يعقد المزاد بمقر المحطة، في شارع أحمد عصمت بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وقالت رئيس الإدارة المركزية لمحطة الزهراء للخيول العربية في بيانها، إن المحطة تشهد حاليا تطويرا يليق بمكانتها كواحدة من أهم محطات الخيول في العالم، والشرق الأوسط.