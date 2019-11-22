الحكومة تنفي التراجع في قرار حظر ذبح “البتلو”

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تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الإخبارية، أنباء حول توقف اعتزام وزارة الزراعة التراجع في قرارها حول ذبح العجول “البتلو”، الصغيرة، وهو الأمر الذي نفاه مجلس الوزراء بعد التواصل مع وزارة الزراعة، مؤكدا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مطالبا بتحري الدقة عند نقل وتداول والمعلومات.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة للوقوف على حقيقة الأمر، وأكدت وزارة الزراعة في بيان لها مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا توجد أي نيه للتراجع عن قرار حظر ذبح العجول الصغيرة “البتلو”، والتي صدر عنها القرار رقم 72 لسنة 2017، والخاص بمنع ذبح العجول قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها لـ 400 كجم على الأقل.

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وأكدت وزارة الزراعة في بيانها، أن هناك حملات مستمرة تشنها الوزارة، على محلات الجزارة والشوادر والأسواق، للتأكد من تطبيق القرار والمتابعة الدورية، وذلط في ظل الحرص على الحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر والنهوض بها، وأشارت وزارة الزراعة في بيانها إلى أن هناك عقوبات رادعة للمخالفين للقرار، ويتم تحويلهم للمساءلة القانونية.

وأكدت في بيانها أن هناك إجراءات قانونية رادعة ضد من يخالف قرار حظر ذبح صغار العجول “البتلو”، وذلك ضمن إجراءات الوزارة لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، وزيادة الإنتاج الكلي من اللحوم والألبان ومنتجاتهما المختلفة، موضحة في بيانها، أن قرار حظر ذبح العجول “البتلو”، سيعمل على الحفاظ على الثروة الحيوانية، وأيضا تقليص المهدر من صغار الأبقار، والتي يتم ذبحها عند 120 كيلو جرام، فهذا الأمر سيساهم أيضا في تقليص الفجوة الاستيرادية في اللحوم، وتوفير الأعلاف للماشية التي يبلغ وزنها 300 كيلو جرام بدلا من استيراد الماشية من الخارج.

وناشدت وزارة الزراعة في بيانها مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والعاملين بالمواقع الإخبارية، بضرورة تحري الدقة، قبل نقل وتداول المعلومات، والتأكد من مصدرها، لمنع تداول شائعات لا أساس لها من الصحة، تثير البلبلة، وعند وجود شكاوى أو استفسارات يمكن الاتصال بالوزارة مباسرة للحصول على المعلومة الصحيحية، أو الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة، عبر الرابط ( agr-egypt.gov.eg).