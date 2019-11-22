6 طرق لمشاهدة مباراة نهائي أفريقيا على “تايم سبورت”

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يشهد استاد القاهرة اليوم الجمعة، ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية، ويواجه منتخب مصر، نظيره الإيفواري، في تمام الساعة الثامنة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة “تايم سبورت”، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، طرق مختلفة لمشاهدة المباراة والحصول على تردد القناة، لمن يتابعها للمرة الأولي، وتنقل المباراة عبر التردد الأرضي لقناة “تايم سبورت” UHF32.

الطريقة الأولى

يمكن مشاهدة قناة “تايم سبورت”، على التردد الأرضي، من خلال سلك الدش، بواسطة وصلة تليفزيون عادية، تكلفتها 5 جنهيات، ويمكن خلع طرف سلك الدش من جهاز الريسيفر، وتوصيله بوصلة التليفزيون، ووضعه في جاك الشاشة بعيدا عن الريسيفر، وبدء البحث التلقائي باختيار المنطقة أو البلد، وضبط الإعدادات بالنظام الهوائي وليس القمر الصناعي، لتظهر قنوات التليفزيون الأرضي، ومن بينها قناة “تايم سبورت”.

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الطريقة الثانية

ويمكن مشاهدة المباراة، من خلال توصيل 2 متر من سلك الدش بجاك التليفزيونات القديمة، التي تحتوي على “مسمارين”، وتركيبه في الشاشة، وبدء البحث التلقائي، وتظهر من خلاله القناة.

الطريقة الثالثة

كما يمكن أيضا شراء وتركيب أجهزة استقبال البث الرقمي المطروحة في الأسواق، وسعرها يبدأ من 399 جنيها، ويصل لـ699 جنيها بمنافذ الشركة المختصة، والتابعة للهيئة الوطنية للإعلام، كما أن هناك أجهزة تتوفر في شارع عبد العزير بسعر 474 جنيها.

الطريقة الرابعة

ويمكن أيضا الاستعانة بالإريال الأرضي للتليفزيون، ويتوفر منه أنواع محدودة بسعر 100 جنيه، مصري الصنع، وذلك لاختفاءه منذ عشرات السنوات بعد ظهور أجهزة الريسيفر.

الطريقة الخامسة

ويمكن مشاهدة المباراة من خلال سلك الدش ووصلة التليفزيون العادية، لكن بجودة أقل، وطرحت الهيئة الوطنية للإعلام القناة على تردد القناة الثانية الأرضية، وتعمل هذه الوصلة من خلال خلع طرف سلك الدش من جهاز الريسيفر وتوصيله في الوصلة ، ثم وضعه في جاك الشاشة بعيدًا من الريسيفر.

الطريقة السادسة

وهناك أنواع من أجهزة التليفزيون تدعم البث الرقمي، ويمكن الحصول على تردد قناة “تايم سبورت”، من خلال الخطوات التالية:

الذهاب للإعدادات، ثم القنوات، وتوليف إعداد القناة، والتوليف التلقائي، والبحث الرقمي وانتظار التحميل، ثم الضغط على أيقونة تم، واختيار قناة “تايم سبورت”، لمشاهدة المبارة الختامية اليوم الجمعة، في استاد القاهرة.