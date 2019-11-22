مزاد لبيع سيارات وبضائع جمرك بورسعيد.. إليك التفاصيل

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تطرح الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، مزاد لبيع سيارات وبضائع جمرك بورسعيد، الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الجاري، وذلك بقاعة النادي المصري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، تفاصيل المزاد.

تفاصيل المزاد

تطلب كراسة الشروط لحضور المزاد من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والتي تقع في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي، مقابل 400 جنيه، ويدفع مبلغ 1000 جنيه لتأمين المزاد، والبيع خلال المزاد يتم دون عمولة، ويتطلب لحضور المزاد إحضار البطاقة الضريبية للخاضعين لها، ودفع 30% فور رسو المزاد عليهم، ودفع المبلغ المتبقي خلال 15 يوما.

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البضائع والسيارات المعروضة بالمزاد

سيارات جمرك بورسعيد

يعرض المزاد سيارات ماركات هيونداي، كيا، وشيفروليه.

بضائع جمرك بورسعيد

ويعرض المزاد بضائع عدة، منها دوائر كهربائية، لمبات وكشافات ليد، أدوات مائدة، حجر جلخ، مستحضرات وأدوات تجميل، ملابس، اكسسوار حريمي ورجالي، أجهزة منزلية، سجائر، أثاث، أقمشة متنوعة، كاوتش، عدسات، أجهزة كمبيوتر، ماكينات تصوير، لعب أطفال، أحذية، قطع غيار سيارات، أجهزة طبية، بطاريات.