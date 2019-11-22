عاجل.. انطلاق فعاليات مؤتمر أفريقيا بالعاصمة الإدارية بحضور السيسي

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انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019، والذي يعقد تحت عنوان “استثمر في أفريقيا”، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة الإدارية قبل قليل، لحضور فاعليات المؤتمر، والتي تعقد بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.

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وذكر الموقع الرسمى المؤتمر، الذى يشارك فيه نحو 2000 شخصية، أن 15 وزيراً سيتحدوث بالمؤتمر، وهم؛ من مصر سامح شكرى وزير الخارجية، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، عمرو طلعت وزير الاتصالات.

كما يتحدث في المؤتمر حميد مسيدى، وزير الاقتصاد بجزر القمر، مريم كاتاجام، وزيرة التجارة والصناعة فى نيجيريا، جيان فيديل وزير الاستثمار فى الكونغو، وواكاسيا باندوبلا وزيرة الاقتصاد فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإبراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة فى جنوب أفريقيا، تمبو جينا وزير التخطيط فى اسواتينى، الدكتور إبراهيم محمد وزير تنمية الأعمال فى غانا، بارونيس اليزابيث وزيرة التنمية الدولية فى بريطانيا، بالإضافة للدكتور ادوارد نجرنتى، رئيس وزراء رواندا، ونائب رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية إليسا منمبوى.