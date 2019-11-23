حجز رحلات العمرة للصحفيين وأسرهم غدا الأحد

Advertisements

قال حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحج والعمرة بالنقابة، إن غدا الأحد سيبدأ حجز زحلات العمرة للصحفيين وأسرهم، والتي تنظمها نقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن رحلات العمرة التي تنظمها النقابة، بمستوى الخمس نجوم.

وأوضح في بيان له، أن الرحلة ستكون لمدة 10 أيام، بفنادق 5 نجوم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإفطار “بوفيه مفتوح”، والسفر سيكون على متن الخطوط السعودية، والعودة مباشرة من مطار المدينة المنورة.

Advertisements

وأضاف وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، أن السفر سيكون في السابع من يناير المقبل، لتكون العودة يوم 16 يناير من مطار المدينة المنورة، كما أن الوقت مناسب لاستعداد أكبر عدد من الصحفيين للمشاركة، وتوفير الوقت اللازم لهم.

ومن الممكن أن يقسط الصحفيين 50% من قيمة الرحلة، وتقسيطه على ستة أشهر، على أن تخصم من البدل أو الراتب بحسب الاتفاق، ومن الممكن أن يقسط أيضا الصحافيين النقابين على المعاش 50% من قيمة الرحلة، وتخصم من المعاش، وتكون الرحلات المقسطة بنفس سعر الرحلة العادية.

وحول الأوراق المطلوبة لتسجيل الصحفيين الراغبين في السفر لرحلة العمرة، يتطلب تقديم جواز سفر صالح لمدة عام، و4 صور شخصية بخلفية بيضاء، وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وشهادة تطعيم، ويبدأ الحجز غدا الأحد، بمبنى النقابة، ويستمر حتى 10 أيام.