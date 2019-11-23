قرض اجتماعي من بنك ناصر يصل لـ10 آلاف جنيه.. تعرف على التفاصيل

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يطرح بنك ناصر العديد من الخدمات الاجتماعية لعملاءه، ومنها القروض لمساعدتهم في الظروف المعيشية، فيوفر البنك القروض الاجتماعية بحد أقصى 10 آلاف جنيه، دون فوائد، ويمكن التسديد على مدار 3 سنوات بمصاريف إدارية بسيطة، وفي السطور التالية، يستعرض موقع “مصر 365″، تفاصيل القرض الاجتماعي من بنك ناصر، وشروط الحصول عليه.

القرض الاجتماعي من بنك ناصر

الشروط

يشترط للحصول على القرض الاجتماعي من بنك ناصر الاجتماعي، أن يكون المتقدم من أصحاب المرتبات ولا تقل مدة خدمته الفعلية عن 3 سنوات، وتقديم ضامن يكون أحد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويحول الراتب أو القسط على البنك، كما يمكن الحصول على القرض لأصحاب المعاشات، وفي حالة المعاش الافتراضي يشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 عاما، ويتم تحويل القسط أو المرتب على البنك، وفي حال المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

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الأوراق المطلوبة

للصول على القرض الاجتماعي من بنك ناصر الاجتماعي، يجب إحضار صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، للعميل والضامن، وبيان بمفردات المرتب للعميل والضامن، بجانب الرقم التأميني للعميل والضامن، وتقديم أصل قسيمة الزواج عند التقديم على قرض الزواج، بشرط ألا يكون مر على القسيمة 7 سنوات.

وعند التقديم للحصول على قرض العلاج، يجب تقديم شهادة طبية حديثة معتمده من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، أما قرض الحالات الطارئة، فيتطلب تقديم المستند الدال على الحالة التي يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.

كما يقدم بنك ناصر الاجتماعي خدمات وتسهيلات عدة للمواطنين، ومنها خدمة تمويل المصروفات المدرسية، من فئات مختلقة، سواء أصحاب المعاشات أو أصحاب الأعمال الحرة والقطاع الخاص وغيرها، ويعفى أصحاب المرتبات من تحويل قيمة القسط الشهري على البنك، ويمكن التحويل في حالة طلب البنك ذلك, للحصول على التمويل لمجة 10 أشهر، كما يعفى المستفيدين من تقديم ضامن للقرض، وعند منح التمويل لمرحلة تعليمية كاملة، تصل مدة التقسيط لسنوات.

وللحصول على التمويل، يجب تقديم خطاب من المدرسة يقيمة المصروفات، ثم يستخرج شيك من البنك باسم المدرسة، ويمنح التمويل بنسبة 100% من قيمة المصروفات، مع الالتزام بالحد الأقصى لعبئ الدين.