بدء ملتقى “شغلني” لتوفير 10 آلاف فرص عمل للشباب

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بدأت اليوم السبت، فعاليات ملتقى “شغلني”، للتوظيف، في الـ”جريك كامبس”، بباب اللوق في وسط المدينة، وشهد الملتقى توافد عدد كبير من الشباب الباحثين عن فرص العمل، فيضم الملتقى ما يقرب من 50 شركة مختلفة، ويهدف لتوظيف 10 آلاف شاب وفتاة من جميع الفئات والأعمار والمؤهلات.

ويعد الملتقى هو الخامس الذي يقيام للعام الخامس على التوالي، الذي ينظم يوما مفتوحا لتوفير فرص العمل للشباب، ومن المقرر أن يوفر الملتقى 50 فرصة بـ50 تخصصا مختلفا، لجميع المراحل العمرية بداية من حديثي التخرج وحتى سن الـ45 عاما، لأصخاب الشهادات المتوسطة والعليا أيضا.

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وتشارك وزارة التضامن الاجتماعي، حسب موقعها الرسمي، في تنظيم الملتقى بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل مناسبة للمؤهلات العليا والمتوسطة، أوردتها الصفحة الرسمية للملتقى، وهي: مجال المبيعات، مجال الهندسة بمختلف تخصصاتها، مجال المحاسبة التجارية، فنيين متخصصين في جميع المجالات، عمال إنتاج وسائقين في مجال الشئون الإدارية، في مجال السكرتارية.

وأعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس تنفيذ الملتقى للعام الخامس على التوالي، وكتب عبر حسابة على موقع التدوينات المصغر “تويتر”، أن الملتقلى سيوفر ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل مختلفة للشباب، متابعا: “للشباب اللي بيدور على شغل، ملتقى (شغلني) الخامس هيوفر لكم أكثر من 10 آلاف فرصة عمل من 50 شركة لمختلف المؤهلات والأعمار، الملتقى يوم السبت 23 نوفمبر من الساعة 9 صباحًا في وسط البلد بمبنى الجريك كامپس بالتحرير”.

ملتقى “شغلني”، نظم 4 مرات بالسنوات الماضية، آخرهم كان بمحافظة سوهاج لتوفير فرص عمل لشباب الصعيد، كما وفر الملتقى فرص عمل أيضا لأصحاب الاحتياجات الخاصة، ولم يضع الملتقى شروطا محددة لحضوره، وتحدد المستندات والشروط المطلوبة وفق كل شركة على حدة، ويبدأ الملتقى في تمام الـ9 صباحا حتى الـ6 مساء.

وتشارك العديد من الشركات المصرية وغيرها فى الملتقى الوظيفى برعاية موقع شغلنى ورجل الأعمال نجيب سويرس، حيث يشارك فيه كلاً من: شركة منصور وشركة امريكانا وشركة كايرو بلاست وسيف جروب ومجموعة شركات يولينيفر، لتوفير فرص عمل مختلفة للشباب.