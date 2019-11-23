قطع المياه عن دمياط والقرى التابعة لها الاثنين لأعمال الصيانة

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ذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط، أنه سيتم قطع المياه بعد غد الاثنين المقبل، من التاسعة صباحا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية، وتطهير الخزانات.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، في بيانها أن المناطق التي ستتأثر بقطع المباه، هي: مدينة السرو بمركز الزرقا والقرى التابعة لها، وأهابت الشركة في بيانها، أن يعمل المواطنين على تخزين احتياجاتهم من المياه لحين انتهاء أعمال الصيانة.

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على الجانب الآخر، ذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيان لها، أنه سيتم اليوم السبت قطع المياه عن مدينة الأقصر وضواحيها، من الساعة السادسة صباحا، وحتى السادسة مساء.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، في بيانها، أنه سيتم قطع المياه، لربط خطوط طرد الصرف الصحي الجديدة بالخطوط الرئيسية القائمة حالياً، وذلك ضمن أعمال التوسعات الجارية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحبيل، في إطار أعمال تحسين منظومة الصرف الصحي بمدينة الأقصر.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمواطنين، توفير احتياجاتهم من المياه، وأيضا أصحاب المخابز والمستشفيات، حتى تسير الأمور طبيعية طيلة فترة انقطاع المياه.