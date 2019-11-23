مصرع طفل صدمه قطار بمزلقان ميت حلفا في قليوب

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وقع حادث اليوم السبت، تسبب في مصرع طفل، يبلغ 12 عاما، صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان ميت حلفا، بدائرة مركز قليوب، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، لمعاينته، ونقل الجثة، وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وتم نقل الجثة لمستشفى قليوب العام، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

وتلقى اللواء هشام سليم مدير مدير مباحث القليوبية، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث على مزلقان ميت حلفا ووفاة طفل اصطدام قطار به أثناء عبوره المزلقان، وانتقل لمكان الحادث العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية.

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وبالفحص تبين أن الطفل المتوفى يبلغ من العمر 12 عاما، ويدعى “رضا. أ”، أثناء عبوره مزلقان ميت حلفا صدمه القطار أثناء العبور.