الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بداية من الاثنين

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حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من موجة حر تبدأ وتستمر لمدة 48 ساعة، بداية من بعد غد الاثنين، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس مستقر اليوم وغدا الأحد، وتتراوح درجات الحرارة بين 23 و24 درجة، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ليلا يصل لنحو 8 و9 درجات.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الطقس مستقر، مع انخفاض درجات الحرارة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، وفي الليل أيضا، كما أن الطقس مناسب لأعمال الملاحة البحرية، بالبحرين الأحمر والمتوسط.

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ويسود اليوم السبت، طقسا معتدلا مع انخفاضا بدرجات الحرارة، وشبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية ظهور سحبٍ منخفضةٍ ومتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، وستكون الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وهو ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية.

وقال الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس حاليا يعتبر فرصة مناسبة للخروج والتنزه، لكن مع مراعاة ارتداء الملابس المناسبة خاصة في فترات الصباح الباكر والليل، تجنبا للإصابة بنزلات البرد، وأضاف القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لكتلة هوائية قادمة من أوروبا تتسم بالبرودة يستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع، ليكون الطقس بارد صباحا، ولطيف بالنهار، وشديد البرودة ليلا.