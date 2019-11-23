قرار بإزالة الحواجز الحديدية ومنع انتظار السيارات على الأرصفة بالجيزة

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قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منع إقامة الحواجز الحديدية بالشوارع، للحفاظ على المظهر الحسن للشوارع بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تتخذ بالفترة الحالية عدة قرارات، للحفاظ على المصلحة العامة، والبعد عن الممارسات الخاطئة التي تسبب الضرر وتستغل الطريق العام.

وأكد المحافظ في بيان له، أنه تم التشديد على كافة الوحدات المحلية بتنفيذ القرار، والتأكيد على أن مرافق الدولة ملك لجميع المواطنين، خاصة وأن هناك أعمالا تعمل على زيادة التكدس المروري والزحام، والتي من شأنها أن تعيق المشروعات القومية وتمنع استكمالها، خاص أن كانت تلك الأعمال في محيطها.

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وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تقرر أيضا منع انتظار السيارات بأرصفة المشاه، وإلزام المخالفين بالأضرار التي تلحق بتلك الأرصفة نتيجة الانتظار المخالف عليها، وكلبشة السيارات المتواجدة على الأرصفة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات مع المخالفين.

وأجرى محافظ الجيزة جولة، بحي جنوب الجيزة، وطالب بتحرير محاضر إتلاف للطريق، لعدد من السيارات والميكروباصات المخالفة والتي كانت تنتظر على الرصيف، بشارع الجامعة، فضلا عن تنظيم حملات لإزالة الحواجز الحديدية من الشوارع لحجز أماكن الركنات للسيارات، للتأكيد على عدم التعدي على حرمة الطريق.

يذكر أن محافظة الجيزة، محافظة الجيزة، كانت قد أقامت تدريبا بمشاركة 60 جهة حكومية وتنفيذية مختلفة، ضمن أعمال التدريب لمواجهة الكوارث والأزمات الطبيعية، تحت عنوان “صقر 53”، والتدريب يهدف لصقل مهارات العاملين للتعامل السريع والفوري مع الأزمات والكوارث، ودعم وصقل مهارات مديري الأجهزة التنفيذية والأمنية لمواجهة الظروف الطارئة، والتنسيق بين جهات المحافظة المختلفة، بمشاركة جهات حكومية وأهلية.

كما تضمن التدريب تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمواجهة الأزمات والكوارث، واتخاذ القرارات المناسبة السريعة حيال المواقف العاجلة، وربط التعليم النظري وتطبيقه على أرض الواقع، وتم توجيه الأجهزة التنفيذية بإعداد حصر للسيارات والمعدات اللازمة عند الحاجة إليها، وعرض خطط مواجهة السيول مع حلول فصل الشتاء، وأيضا حوادث القطارات، وكيفية التعامل السريع مع المصابين بالحوادث.