مصرع بائع خضروات دهسه قطار بمزلقان أبو عميرة في الشرقية

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وقع حادث صباح اليوم السبت في محافظة الشرقية، حيث لقى بائع خضروات مصرعه، صدمه قطار، أثناء عبوره مزلقان “أبو عميرة”، التابع لقسم شرطة ثان الزقازيق، بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا، باستقبال مستشفى الزقازيق، لجثة شخص يدعي “العرباوي. م”، وتبين أنه يسكن بقرية الحريري التابعة لدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وأوضحت التحريات أن المتوفى، سقط أسفل عجلات القطار، رقم 570، أثنار عبور مزلقان “أبو عميرة”، بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

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وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6953 إداري ثانٍ الزقازيق لسنة 2019، للعرض على النيابة العامة، التي صرجت بدفن المتوفى، لعدم وجود شبهة جنائية.

يذكر أن اليوم السبت، شهد أيضا حادثا مماثلا، بقليوب، تسبب في مصرع طفل، يبلغ 12 عاما، صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان ميت حلفا، بدائرة مركز قليوب، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، لمعاينته، ونقل الجثة، وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وتم نقل الجثة لمستشفى قليوب العام، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

وتلقى اللواء هشام سليم مدير مدير مباحث القليوبية، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث على مزلقان ميت حلفا ووفاة طفل اصطدام قطار به أثناء عبوره المزلقان، وانتقل لمكان الحادث العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، وبالفحص تبين أن الطفل المتوفى يبلغ من العمر 12 عاما، ويدعى “رضا. أ”، أثناء عبوره مزلقان ميت حلفا صدمه القطار أثناء العبور.