“رياح لا تصل لعاصفة وشبورة مائية”.. “الأرصاد” تكشف عن طقس الإثنين

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أوضح الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم سوف يشهد حالة من الاستقرار على كافة أنحاء مصر، موضحًا أن غدا سوف يسود طقس خريفي معتدل في النهار على كافة الأنحاء لكنه سيكون بارد ليلا حتى الصباح الباكر.

وأوضح صابر، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع تواجد شبورة مائية كثيفة في بعض المناطق خاصة القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية، فيما تنشط الرياح على السواحل الشمالية، على أن ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف متأثرة بالغربيات القادمة من غرب البلاد (الصحراء الغربية).

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وأشار إلى أن الرياح ستكون مصاحبة ببعض الأتربة الرمال المثارة لكنها لا تصل للعاصفة، موضحًا أن أكثر المناطق تأثرا ستكون غرب البلاد (مطروح – الفيوم – سيدي براني) وكذلك شمالا وقد تصل إلى القاهرة، فيما تنشط الرمال المثارة على البحر المتوسط ما قد يؤدي لاضطراب الملاحة .