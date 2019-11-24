درجات الحرارة اليوم الأحد 24/11/2019

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقسا معتدلا مع انخفاضا بدرجات الحرارة، وشبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية ظهور سحبٍ منخفضةٍ ومتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، وستكون الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وهو ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية.

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية في الصباح، ونصحت قائدي السيارات خاصة بالطرق الزراعية أو القريبة من المسطحات المائية، بالقيادة بحذر، تجنبا لوقع الحوادث، مع استمرار التوقعات بانخفاض درجات الحرارة في الصباح الباكر، وفي الليل أيضا.

كما حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من موجة حر تبدأ وتستمر لمدة 48 ساعة، بداية من غد الاثنين لتصل لـ29 درجة في القاهرة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس مستقر اليوم وغدا الأحد، وتتراوح درجات الحرارة بين 23 و24 درجة، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ليلا يصل لنحو 8 و9 درجات.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الطقس مستقر، مع انخفاض درجات الحرارة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، وفي الليل أيضا، كما أن الطقس مناسب لأعمال الملاحة البحرية، بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بالقاهرة والمحافظات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 14 24

شبين الكوم 14 24

طنطا 13 24

دمنهور 13 25

الإسكندرية 12 26

بلطيم 14 25

مطروح 11 26

السلوم 12 26

سيوة 11 27

بورسعيد 16 23

دمياط 15 23

الزقازيق 13 24

الاسماعيلية 11 24

السويس 12 24

العريش 09 23

رفح 09 23

رأس سدر 14 25

نخل 03 21

نويبع 18 24

طابا 15 22

كاترين 05 21

الطور 14 24

شرم الشيخ 19 26

الغردقة 17 27

مرسى علم 18 27

الفيوم 12 25

بنى سويف 11 25

المنيا 11 25

أسيوط 11 27

سوهاج 13 27

قنا 14 27

الأقصر 15 28

أسوان 16 28

أبوسمبل 15 27

الوادى الجديد 13 28

شلاتين 20 29

ابو رماد 21 28

حلايب 22 26

رأس حدربة 22 26