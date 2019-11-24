أسعار الخضروات والفاكهة والسمك اليوم الأحد 24/11/2019

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تباينت أسعار الفاكهة والخضروات وأيضا الأسماك اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر لعام 2019 بمختلف الأسواق، ومن بينهم سوق العبور الذي يعد أكبر أسواق الجملة والقطاعي في مصر.

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” أسعار الجملة لعدد من الخضروات والفاكهة بسوق العبور.

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أسعار الخضروات في مصر اليوم

البصل: بلغ سعر البصل 6 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو.

البطاطس: وصل سعر كيلو البطاطس إلى 8 جنيهات.

الطماطم: بلغ كيلو الطماطم 4.5 جنيه.

الخيار: بلغ سعر كيلو الخيار 5 جنيهات.

الكوسة: سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات.

الفلفل: وصل سعر كيلو الفلفل إلى 7 جنيهات.

الفلفل الألوان: وصل سعر الفلفل الألوان إلى 17 جنيهًا للكيلو.

الباذنجان: وصل سعر الباذنجان إلى 4 جنيهات للكيلو.

الجزر: بلغ سعر كيلو الجزر 6 جنيهات.

الفاصوليا: وصل سعر كيلو الفاصوليا إلى 10 جنيهات للكيلو.

الليمون: يتراوح سعر كيلو الليمون بين 8 و10 جنيهات.

القرنبيط: يتراوح سعر القرنبيط بحسب الحجم من 4 إلى 10 جنيهات.

القلقاس: بلغ سعر كيلو القلقاس 8 جنيهات.

السبانخ: وصل سعر كيلو السبانخ إلى 8 جنيهات.

الملوخية: وصل سعر كيلو الملوخية إلى 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة في مصر اليوم

الجوافة: بلغ سعر كيلو الجوافة 5 جنيهات.

الكمثرى: وصل سعر كيلو الكمثرى إلى 15 جنيهًا.

الموز: جاء سعر الموز بـ10 جنيهات.

التفاح: تراوح سعر التفاح بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.

العنب: تراوح سعر كيلو العنب بين 5 و9 جنيهات.

البلح الأصفر: وصل سعر كيلو البلح الأصفر إلى 20 جنيهًا.

الرمان: يصل سعر كيلو الرمان 7.50 جنيه.

أسعار السمك والجمبري في مصر اليوم

سمك بلطي: تراوح سعر كيلو جرام السمك البلطي بين 25 و35 جنيهًا.

سمك بوري: وصل سعر السمك البوري إلى 60 جنيهًا للكيلو جرام.

سمك بربون: وصل سعر كيلو سمك البربون إلى 80 جنيهًا للكيلو جرام.

سمك الثعابين: وصل سعر كيلو جرام السمك الثعابين إلى 170 جنيها.

سمك الماكريل: تتراوح أسعار سمك الماكريل بين 40 و50 جنيهًا للكيلو جرام.

قشر بياض: بلغ سعر السمك قشر بياض 140 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك مكرونة: بلغ سعر السمك المكرونة 45 و55 جنيهًا للكيلوجرام.

السبيط: وصل سعر السبيط إلى 160 جنيهًا للكيلو جرام.

الكابوريا: وصل سعر الكابوريا إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.

الجمبري: تراوح سعر كيلو الجمبري في الأسواق بين 80 و150 جنيها للكيلو جرام بحسب الحجم.