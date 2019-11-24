تسجيل 1833 شركة ببوابة العمرة.. وبدء موسم الرحلات غدا الاثنين

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تستعد شركات السياحة لاستقبال موسم رحلات العمرة لهذا العام، وذكرت غرفة شركات السياحة، أن هناك 1833 شركة منظمة لرحلات العمرة، انتهت من استعدادها للموسم، والمقرر بدايته غدا الاثنين، وسجلت الشركات على بوابة العمرة المصرية الإلكترونية، وأصدرت الباركود الخاص بأول مجموعة معتمرين لها.

وأكدت غرفة شركات السياحة في بيان لها، أن الأيام المقبلة ستشهد تنسيقا أكبر لانطلاق بوابة العمرة المصرية بنجاح، فتم عقد عدة اجتماعات مع لجنة الجوازات، والتي أبدت تعاونها لموسم جديد ناج لرحلات العمرة، وأشارت إدارة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية، إلى أنه سيتم تدريب الضباط على القراءة الإلكترونية للباركود، كما طالبت غرفة شركات السياحة بسرعة انتهاء الشركات من التسجيل على بوابة العمرة المصرية.

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وأضافت غرفة شركات السياحة في البيان، أنه تم إخطار وزارة السياحة، بالشركات التي تقدمت لتنظيم العمرة واستوفت الشروط، وبالشركات المنتظر تسجيلها، لبدء نشر برامجها لمساعدة المواطن عند الدخول على بوابة العمرة والاختيار بين الشركات المختلفة.

وكانت وزارة السياحة أعلنت في بيان عنها، أنها ستبدأ أولى رحلات العمرة للعام الهجري الحالي 1441، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل 25 نوفمبر الجاري، جاء ذلك في أعقاب تشغيل بوابة العمرة المصرية، وأكد أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي لبوابة العمرة والمتحدث الرسمي باسمها، أنه تم وضع الضوابط الفنية لعمل المنظومة والتي تتمثل في قيام شركات السياحة بتوثيق عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقاً للنظام المعمول به بالسعودية إلكترونيًا على البوابة الجديدة وبالتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، موضحًا أن الوزارة تمنح الشركات اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

وأشار إلى أنه من خلال التطبيق التليفوني “استغاثة” SOS المتصل بالبوابة يمكن للمعتمر أن يتقدم باستغاثة أو شكوى، حيث يتيح هذا التطبيق التواصل مع المشرف أو الوزارة أو الشركة المنظمة للبرنامج بما يكفل حل المشكلة التى يتعرض لها المعتمر فى أسرع وقت.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة، أعلنت عن بوابة العمرة المصرية في يوليو الماضي والتي تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، حيث صدر قرار بإنشائها من رئيس مجلس الوزراء برقم 1782 لسنه 2019، والتي تكفل قيام الوزارة بشأن أداء دورها الرقابي لضمان حقوق المعتمرين المصريين.