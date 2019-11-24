إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة في مصرف مائي بالدقهلية

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وقع حادث صباح اليوم الأحد، تسبب في إصابة 7 أشخاص بمحافظة الدقهلية، بسبب انقلاب سيارة ميكروباص في مصرف مائي، بطريق “بلقاس – طلخا”.

تلقة اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا، بإصابة 7 أشخاص بجروح وكسور متفرقة، بعد انقلاب سيارة ميكروباص بمصرف مائي بطريق “بلقاس – طلخا”، وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث لمعاينته، وسؤال عدد من شهود العيان حول الواقعة.

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وبسؤال عدد من شهود العيان، تبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة في يد الساق، مما أدى لانزلاق السيارة في المصرف المائي، وإصابة 7 أشخاص بجروح وكسور متفرقة، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين لتلقي العلاج بالمستشفى.

وتبين أن المصابين هم كل من: “محمد ي. م”.، 22 سنة، مصاب بكدمات بالرأس وخدوش وسحاجات متفرقة، و”أماني ا. ا.”، 32 سنة، مصابة بكسر بمفصل الفخذ الأيمن وكدمات بالظهر، و”منى ا. م.”، 15 سنة، بكددمات متفرقة بالظهو، وإسراء م. ا.”، 15 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وسحاجات بالذراعين، و”محمد ل. ع.”، 43 سنة، كدمات وسحاجات متفرقة، و”نورا أ. ش.”، 15 سنة، بكدمات وسحاجات متفرقة، و”عزة ع. ع.”، 15 سنة، بكدمات وسحاجات متفرقة.

وتم نقل المصابين لمستشفى الطوارئ بالمنصورة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.