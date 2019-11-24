الأرصاد تحذر من الرياح المحملة بالأتربة غدا وتنصح بارتداء الكمامة

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حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح المحملة بالأتربة غدا الاثنين، مع ارتفاع في درجات الحرارة يصل لـ29 درجة مئوية في القاهرة، ويستمر حتى 48 ساعة، ونصح الخبراء بارتداء الكمامة، خاصة للمرضى المصابين بالحساسية.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية خفيفة على الطرق اليوم، وخاصة الطرق الزراعية أو القريبة من المسطحات المائية، وغدا لن تكون هناك أي شبورة مائية نظرا لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج “صباح البلد”، على شاشة “صدى البلد”، أن الرياح التي تتعرض لها البلاد تكون سرعتها عادية، ولن تصل لحد العاصفة، وتترواح ما بين 18 لـ20 عقدة، مع توقعات بسقوط أمطار، على غرب البلاد، وتستمر تلم التوقعات وفرص سقوط الأمطار حتى يوم الاثنين.

وأوضح الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم سوف يشهد حالة من الاستقرار على كافة أنحاء مصر، موضحًا أن غدا سوف يسود طقس خريفي معتدل في النهار على كافة الأنحاء لكنه سيكون بارد ليلا حتى الصباح الباكر.

وأوضح صابر، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع تواجد شبورة مائية كثيفة في بعض المناطق خاصة القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية، فيما تنشط الرياح على السواحل الشمالية، على أن ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف متأثرة بالغربيات القادمة من غرب البلاد (الصحراء الغربية).

وأشار إلى أن الرياح ستكون مصاحبة ببعض الأتربة الرمال المثارة لكنها لا تصل للعاصفة، موضحًا أن أكثر المناطق تأثرا ستكون غرب البلاد (مطروح – الفيوم – سيدي براني) وكذلك شمالا وقد تصل إلى القاهرة، فيما تنشط الرمال المثارة على البحر المتوسط ما قد يؤدي لاضطراب الملاحة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقسا معتدلا مع انخفاضا بدرجات الحرارة، وشبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية ظهور سحبٍ منخفضةٍ ومتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، وستكون الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وهو ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.