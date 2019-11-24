العثور على جثة طفلة بها طعنات في الرقبة والجسد بمنزل أسرتها في الشرقية

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عثر منذ قليل، على جثة طفلة، تبلغ من العمر 15 عاما، داخل منزل أسرتها في قرية كفر عبد الله عزيزة، والتابعة لمركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، مصابة بطعنات متفرقة في أنحاء جسدها، وتم إبلاغ قوات الأمن للوقوف على حقيقة الحادث.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، بتلقى بلاغا بالعثور على جثة طفلة تدعي “ن. م”، تبلغ من العمر 15 عاما مصابة بطعنات في منزل أسرتها، وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

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وتبين أن الطفلة التي تم العثور عليها، جثة هامدة، بها طعنات مختلفة ومتفرقة في الرقبة، وأنحاء متفرقة من الجسد، وقال عدد من شهود العيان، إن والد الطفلة كان يعمل في مدينة إيطاليا، وطفلته كانت تعاني من صعوبة في الكلام والنطق، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة التحقيق، وإصدار تصريح بدفن الجثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.