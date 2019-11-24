لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. 4 طرق لمواجهة الأتربة

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تحذر هيئة الارصاد الجوية من موجة جديدة من الطقس السئ غدا الاثنين، وبحسب التوقعات فهناك رياح محملة بالأتربة تستمر لمدة 48 ساعة، مع ارتفاع في درجات الحرارة، يصل لـ29 درجة، ويعتبر هذا الطقس أمر غير محبب لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، ويقدم موقع “مصر 365″، في السطور التالية، نصائح لمواجهة الأتربة، ومن بينها ارتجاء الكمامات وأسعارها أيضا.

الكمامات

تعتبر الكمامات هي الخيار الأمثل في مثل هذا الوقت، والتي يتوفر منها أنواعا مختلفة، يمكن الحصول عليها من الصيدليات أو محلات المستلزمات الطبية، والتي توجد أغلبها بمنطقة القصر العيني.

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وتحتلف الكمامات فمنها المصنوع من البلاستيك أو القماس ويصل سعرها لـ3 جنيهات، أما الكمامات البلاستيكية فيصل سعرها لـ10 جنيهات، وينصح الأطباء بغسل اليدين والوجه جيدا قبل ارتداء الكمامة، بالماء والصابون، ويكون الجزء الأبيض من الكمامة ملامسًا للوجه، فيما يكون الملون في الجبهة الخارجية، عند التعرض للأتربة.

قطعة قماش

ويمكن الاستغناء عن الكمامة، والاستعانة بقطعة مبللة من القماش، ووضعها على الأنف، فتستطيع تلك القطعة امتصاص الأتربة، ومنع دخولها للأنف أو استنشاقها.

كابتشو الشتاء

وهو عبارة عن قناع يستخدم في فصل الشتاء، للحماية من البرد، ويمكن الاستعانة به للحماية من الأتربة أيضا، فيحمي الأنف والفم من الأتربة، ويمكن الحصول عليه من محلات الملابس، ويتراوح سعرة بين 70 و75 جنيها.

المناديل

ويمكن حماية الأنف من الأتربة بتغطيتها بالمناديل الورقية النظيفة، أو استخدام الشال أو “الاسكارف” لتغطية الوجه، ومنع وصول الأتربة له.

وحذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح المحملة بالأتربة غدا الاثنين، مع ارتفاع في درجات الحرارة يصل لـ29 درجة مئوية في القاهرة، ويستمر حتى 48 ساعة، ونصح الخبراء بارتداء الكمامة، خاصة للمرضى المصابين بالحساسية.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية خفيفة على الطرق اليوم، وخاصة الطرق الزراعية أو القريبة من المسطحات المائية، وغدا لن تكون هناك أي شبورة مائية نظرا لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج “صباح البلد”، على شاشة “صدى البلد”، أن الرياح التي تتعرض لها البلاد تكون سرعتها عادية، ولن تصل لحد العاصفة، وتترواح ما بين 18 لـ20 عقدة، مع توقعات بسقوط أمطار، على غرب البلاد، وتستمر تلك التوقعات وفرص سقوط الأمطار حتى يوم الاثنين.