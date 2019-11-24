مساعدات نقدية من بنك ناصر.. تعرف على الفئات المستحقة

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يقجم بنك ناصر العديد من الخدمات الاجتماعية للمواطنين، ومنها الحصول على المساعدات العينية للأسر الأكثر احتياجا، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، الشروط للحصول على المساعدات النقدية من بنك ناصر الاجتماعي.

المساعدات النقدية من بنك ناصر الاجتماعي

الشروط

للحصول على المساعدات العينية من بنك ناصر، يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة مريض مرض مزمن، ويحتاج لعلاج بتكاليف باهظة، أو تكون الأسرة تعولها سيدة، كما تحق المساعدات للأرملة التي توفى زوجها وتعول أسرتها، والمطلقة التي تعول الأسرة، والاسرة المسجون عنها عائلها لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو الاسر التي هجرها العائل ولا يعرف محل إقامته، والأيتام، والاسرة التي بها أحد الأفراد معاق، أو عند احتياج أحد أفراد الأسرة عملية بتكاليف باهظة.

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كما تمنح المساعدات النقدية من بنك ناصر، لدفع المصروفات الجامعية، أو المصروفات الدراسية، لغير القادرين، ويشترط ألا يزيد سن الخريج عن 26 عاما، كما تحق المساعدات للأسر التي تمر بظروف طارئة، مثل تعرض احد أفرادها لكوارث أو نكبات، ويمكن الحصول على المساعدات النقدية من بنك ناصر الاجتماعي، عند حاجة الأسر الفقيرة للتقديم على وصلات المياه.

إجراءات الحصول على مساعدات مادية من بنك ناصر الاجتماعي

يتقدم الشخص الذي يرغب في الحصول على المساعدات لأقرب فرع للبنك من محل سكنه، وبحوزته نموذج الحصول على المساعدة من بنك ناصر الاجتماعي، والذي يحصل عليه من فرع البنك التابع لمحل إقامته، وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي، بجانب أصل نموذج البحث الاجتماعي المعد من البنك معتمد ومختوم من التضامن، وأصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى حكومي موضح به الحالة المرضية، وبيان بمفردات المرتب، وشهادات لميلاء الأبناء.

المستندات المطلوبة

للحصول على المساعدة المادية، يتطلب تقديم شهادة وفاة الوالدين أو أحدهم بالنسبة للأيتام، وشهادة وفاة الزوج بالنسبة للأرملة، وشهادة الطلاق بالنسبة للمطلقة، ونموذج هجر من قسم الشرطة يفيد تغيب أو هجر رب الأسرة مدة لا تقل عن ست أشهر، بالنسبة للأسرة التي هجرها عائلها.

كما يتطلب تقديم أسرة المسجون لخطاب رسمي من مصلحة السجون، ببداية تاريخ سجنه، وأصل التقرير الطبي للمرضى أو أصحاب الجراحات الحرجة للأسر الفقيرة، معتمد ومختوم من مستشفى حكومي أو مركز طبي يثبت حالة المرض أو العجز.، كما يقدم الطالب الجامعي بيان معتمد من شئون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب أو الطالبة موضح به قيمة المتأخرات المقيدة عليه وبيان النجاح عن الأعوام السابقة.

وتقدم الأسر التي ترغب في توصيل مياه الشرب، عقد الإيجار قانون قديم أو الملكية للوحدة السكنية ومقايسة من شركة المياه، كما يتطلب تقديم محضر الشرطة والمعاينة للمتضررين من الحوادث والنكبات.