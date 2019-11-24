طقس غدا الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة.. العظمى بالقاهرة 30

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تنشر بوابة “مصر 365″، توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حول طقس غدا الاثنين، ودرجات الحرارة المتوقعة بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في السطور التالية.

توقعات طقس غدا الاثنين

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح المحملة بالأتربة غدا الاثنين، مع ارتفاع في درجات الحرارة يصل لـ29 درجة مئوية، ويستمر حتى 48 ساعة، ونصح الخبراء بارتداء الكمامة، خاصة للمرضى المصابين بالحساسية.

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وقالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدا الاثنين، لن تكون هناك أي شبورة مائية نظرا لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرياح التي تتعرض لها البلاد تكون سرعتها عادية، ولن تصل لحد العاصفة، وتترواح ما بين 18 لـ20 عقدة، مع توقعات بسقوط أمطار، على غرب البلاد، وتستمر التوقعات وفرص سقوط الأمطار حتى يوم الثلاثاء.

وأوضح الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سوف يسود طقس خريفي معتدل في النهار على كافة الأنحاء لكنه سيكون بارد ليلا حتى الصباح الباكر، وأوضح “صابر”، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع تواجد شبورة مائية كثيفة في بعض المناطق خاصة القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية، فيما تنشط الرياح على السواحل الشمالية، على أن ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف متأثرة بالغربيات القادمة من غرب البلاد (الصحراء الغربية).

وأشار إلى أن الرياح ستكون مصاحبة ببعض الأتربة الرمال المثارة لكنها لا تصل للعاصفة، موضحًا أن أكثر المناطق تأثرا ستكون غرب البلاد (مطروح – الفيوم – سيدي براني) وكذلك شمالا وقد تصل إلى القاهرة، فيما تنشط الرمال المثارة على البحر المتوسط ما قد يؤدي لاضطراب الملاحة.

وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة غدا بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 16 30

شبين الكوم 15 29

طنطا 15 29

دمنهور 15 28

الإسكندرية 16 29

بلطيم 14 29

مطروح 17 26

السلوم 16 26

سيوة 16 27

بورسعيد 18 25

دمياط 17 24

الزقازيق 15 30

الإسماعيلية 16 30

السويس 15 29

العريش 10 24

رفح 10 25

رأس سدر 15 26

نخل 06 25

نويبع 16 26

طابا 15 25

كاترين 02 23

الطور 14 26

شرم الشيخ 19 27

الغردقة 17 29

مرسى علم 18 29

الفيوم 12 30

بني سويف 12 30

المنيا 12 31

أسيوط 12 31

سوهاج 13 30

قنا 14 29

الأقصر 15 31

أسوان 16 31

أبوسمبل 15 30

الوادي الجديد 13 31

شلاتين 20 28

أبو رماد 21 27

حلايب 22 25

رأس حدربة 22 25