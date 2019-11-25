“مائل للدفئ نهارا وبارد ليلا”.. “الأرصاد” توضح الطقس خلال 72 ساعة

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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الـ 72 ساعة المقبلة سيشهد تقلبات جوية في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، موضحة أن طقس اليوم، سوف يشهد ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة على غالبية الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على كافة الأنحاء نهارًا مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره، فيما تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة كما تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من غرب البلاد قد يصاحبها تساقط الأمطار بنهاية الفترة.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

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السواحل الشمالية الغربية 29 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 13

الوجه البحري والقاهرة 30 16

جنوب سيناء والغردقة 28 17

شمال الصعيد 31 14

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 31 15

وأضافت أن طقس الثلاثاء، سوف يسود أجواء دافئة على السواحل الغربية مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على الوجه البحري والقاهرة حار على باقي الأنحاء نهارًا مائل للبرودة ليلًا، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية قد تمتد إلى شمال الدلتا، وتنشط الرياح على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:

السواحل الشمالية الغربية 25 16

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 19

الوجه البحري والقاهرة 28 18

جنوب سيناء والغردقة 29 20

شمال الصعيد 30 18

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 31 18

وأوضحت أن طقس الأربعاء سوف يشهد طقس الأربعاء انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس دافئ على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، فيما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية مثيرة للأتربة والرمال، والبحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء:

السواحل الشمالية الغربية 23 12

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 17

الوجه البحري والقاهرة 24 14

جنوب سيناء والغردقة 28 20

شمال الصعيد 26 15

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 30 19