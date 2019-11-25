محافظ أسوان يوجه بـ 5 قرارات عقب حادث تسرب انبعاثات ضارة من مصنع كيما

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أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إغلاق قسم الحامض الذي تنبعث منه الأدخنة الضارة في مصنع كيما القديم، جاء ذلك على خلفية إصابة 84 طالبة ومعلمة باختناقات صباح اليوم الاثنين، ونقلهن إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتوجه المحافظ، إلى مبنى مدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية للبنات بمنطقة المحمودية، فور إبلاغه بحدوث حالات اختناق وذلك بسبب انتشار الأدخنة المنبعثة من مصنع كيما القديم، بعدما استدعى الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الدخيلي مدير مرفق الإسعاف، ووجه بسرعة نقل الحالات المصابة لمستشفى أسوان الجامعي، التي استقبلت 54 حالة، وأيضًا لمستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة، بواقع 30 حالة، كما وجه المحافظ، رئيس مجلس الإدارة بضرورة وقف تشغيل قسم الحامض الذي تنبعث منه الأدخنة الضارة، مع تحرير محضر مخالفة من الإدارة العامة للبيئة، بالتسبب في انتشار الأدخنة والتلوث البيئي بالعديد من المناطق والأحياء السكنية داخل مدينة أسوان.

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وأجرى اللواء أحمد إبراهيم، اتصالًا هاتفيًا بوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع إدارة المصنع، خاصة أنه تم التنبيه أكثر من مرة بخطورة الانبعاثات التي تخرج منه، بعدما توجه المحافظ إلى قسمي الطوارئ بمستشفى أسوان الجامعي، ومستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة، للاطمئنان على الحالات المصابة، ووجه بتوفير جميع الخدمات الطبية والعلاجية اللازم لهن.

وكان اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى عضوي مجلس النواب، ياسين عبد الصبور وحسن سيد خليل، رافقوا المحافظ خلال جولاته.

وفي ذات السياق أعلن الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة في أسوان، خروج 64 حالة من بين 84 طالبة ومعلمة مصابات باختناقات داخل مدرسة حسين مرسال الثانوية الصناعية بأسوان، عقب تلقي الإسعافات اللازمة، مشيرًا إلى استمرار 20 حالة فقط تحت الملاحظة، بينها 13 حالة في مستشفى أسوان الجامعي و7 حالات في مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة.