انقلاب سيارة عمال بالبحيرة يؤدي لمصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين

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وقع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية أدى إلى إصابة 25 شخصاً، ومصرع 3 عمال آخرين، وقد وقع الحادث في الطريق الصحراوي وبالتحديد عند الكيلو 76 في مركز وادي النطرون التابع لمحافظة البحيرة.

تعود أحداث الحادث حينما تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطاراً من قبل مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بانقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية، ومن المعاينة الأولية للحادث تبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 عمال، وإصابة 25 عاملاً آخرين.

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وعلى الفور تم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثث الثلاثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري عرضه على النيابة العامة من أجل مباشرة التحقيقات في الواقعة.

أمرت مديرية الصحة التابعة لمحافظة البحيرة، برفع حالة الطوارئ بمستشفى وادي النطرون من أجل استقبال المصابين الـ 25 في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية، وتبين من بين المصابين 13 طفلاً.

أسماء المصابين بحادث البحيرة

محمد صابر يسري، البالغ من العمر 18 عاماً. مريم رضا أمين، البالغة من العمر 15 عاماً. تقى طه رجب، البالغة من العمر 12 عاماً. سلامة فرحات مرزوق، البالغ من العمر 61 عاماً. السيد محمد سالم، البالغ من العمر 59 عاماً. سحر يحيي قطب، البالغة من العمر 13 عاماً. شربات خالد عيد، البالغة من العمر 18 عاماً. هبة زغلول إبراهيم، البالغة من العمر 18 عاماً. بسمة مرزوق شوقي، البالغة من العمر 12 عاماً. غادة رجب محمد محمود، البالغة من العمر 16 عاماً. محمد سلامة محمد، البالغ من العمر 18 عاماً. هدير محمد السيد سالم، البالغة من العمر 16 عاماً. رمضان عبد العزيز خطاب، البالغ من العمر 19 عاماً. نصرة عاشور الصفراوي، البالغة من العمر 50 عاماً. علياء عبد البر عبد السلام، البالغة من العمر 18 عاماً. إسراء حسن السيد، البالغة من العمر 16 عاماً. دينا صلاح أحمد عيد، البالغة من العمر 16 عاماًَ. أسامة علي جاد الله، البالغ من العمر 15 عاماً. محمود جودة جاد الله، البالغ من العمر 15 عاماً. شعبان جابر شرف، البالغ من العمر 18 عاماً. أحمد سلامة فرحات، البالغ من العمر 28 سنة. منى عبد السميع عبد العليم، البالغة من العمر 16 عاماً. سهر إسماعيل محمد، البالغة من العمر 16 عاماً. محمود عبد العاطي عمار، البالغ من العمر 19 عاماً. أحمد جودة جاد الله، البالغ من العمر 15 عاماً.

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