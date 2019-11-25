خبراء الآثار: اكتشاف معبد أثري ببنها

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أعلن خبراء الآثار بالقليوبية اليوم عن عثورهم على بقايا معبد أثري، عثر عليه بمنطقة الأهرام ببنها، وأوضح الخبراء أن هذا المعبد المكتشف يعتقد أنه مخصصاً للعبادة، بينما لا يزال فريق التنقيب المختص يواصل أعمال الكشف والحفر عن باقي المعبد.

أوضحت كافة الشواهد على وجود أعمدة وحوائط المعبد المكتشف ببنها، بالإضافة إلى العثور على سور المعبد بعرض يصل إلى ثمانية أمتار، ويرجح أن هذا المعبد المكتشف كان مخصص للعبادة.

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أكد مدير هيئة الآثار بالقليوبية الدكتور محسن حلمي بدوي أن بقايا المعبد المكتشف تعود إلى العصر الفرعوني المتأخر وبالتحديد عصر الأسرة الـ 29، كما تم اكتشاف مجموعة من بقايا حمامات منازل حجرية يعود تاريخها إلى العصر الروماني.

وأشار مدير هيئة الآثار بالقليوبية إلى أنه يتم خلال الوقت الراهن العمل على تمشيط المنطقة بشكل كامل من أجل البحث عن بقايا المعبد المكتشف والكشف على أي أثار أخرى في المنطقة، وأوضح أنه إلى الوقت الراهن فقد تم العثور على أعمدة المعبد متناثرة، ولم يتم الكشف عن المبنى المكتشف بشكل كامل.

وأضاف الدكتور محسن حلمي بدوي، خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن تلك المنطقة المكتشفة مملوكة لمواطنين، ولكنها تخضع لقانون حماية الآثار وجاري العمل خلال الوقت الراهن على تمشيطها من أجل تحديد الأماكن التي يوجد بها آثار من عدمه، ولفت إلى أن الأماكن التي يثبت عدم وجود آثار بها سيتم تسليمها بطريقة مباشرة لمالكيها.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن منطقة أتريب الأثرية التابعة لمدينة بنها تعتبر من أحد المعالم الأثرية في محافظة القليوبية، وجرى اكتشافها خلال عام 1937.

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