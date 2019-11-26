درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26/11/2019 بمصر والدول العربية

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يتوقع حبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر طقس خريفي معتدل في النهار على كافة الأنحاء لكنه سيكون بارد ليلا حتى الصباح الباكر، ومن المتوقع تواجد شبورة مائية كثيفة في بعض المناطق خاصة القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية، فيما تنشط الرياح على السواحل الشمالية، على أن ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف متأثرة بالغربيات القادمة من غرب البلاد (الصحراء الغربية).

وأشار إلى أن الرياح ستكون مصاحبة ببعض الأتربة الرمال المثارة لكنها لا تصل للعاصفة، موضحًا أن أكثر المناطق تأثرا ستكون غرب البلاد (مطروح – الفيوم – سيدي براني) وكذلك شمالا وقد تصل إلى القاهرة، فيما تنشط الرمال المثارة على البحر المتوسط ما قد يؤدي لاضطراب الملاحة.

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وحذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح المحملة بالأتربة التي بدأت من أمس الاثنين، مع ارتفاع في درجات الحرارة يصل لـ29 درجة مئوية، ويستمر حتى 48 ساعة، ونصح الخبراء بارتداء الكمامة، خاصة للمرضى المصابين بالحساسية.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الرياح التي تتعرض لها البلاد تكون سرعتها عادية، ولن تصل لحد العاصفة، وتترواح ما بين 18 لـ20 عقدة، مع توقعات بسقوط أمطار، على غرب البلاد، وتستمر التوقعات وفرص سقوط الأمطار.

وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات، وعدد من الدول والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 19 28

شبين الكوم 18 28

طنطا 18 27

دمنهور 17 27

الإسكندرية 14 25

بلطيم 16 27

مطروح 16 23

بورسعيد 19 28

دمياط 18 27

الزقازيق 18 28

الإسماعيلية 16 29

السويس 17 29

العريش 18 30

شرم الشيخ 20 30

الغردقة 19 29

مرسى علم 18 29

الفيوم 18 29

بني سويف 17 29

المنيا 16 30

أسيوط 16 31

سوهاج 16 32

قنا 17 32

الأقصر 18 32

أسوان 18 33

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 32

المدينة 18 29

الرياض 15 26

المنامة 22 25

أبو ظبي 20 27

الدوحة 20 26

الكويت 13 24

دمشق 06 19

بيروت 20 27

عمان 11 23

القدس 13 23

غزة 18 28

بغداد 11 24

مسقط 20 26

صنعاء 10 22

الخرطوم 20 35

طرابلس 13 19

تونس 11 20

الجزائر 12 19

الرباط 09 20

نواكشوط 18 29